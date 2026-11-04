TOKİ'den dev gayrimenkul hamlesi: 61 ilde 725 arsa açık artırmayla satışa çıkıyor

TOKİ, yatırım yapmak veya kendi mülkünü inşa etmek isteyen vatandaşlar ile özel sektöre yönelik kapsamlı bir arsa satış ihalesi düzenliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 61 ili kapsayan açık artırma sürecinde farklı nitelikteki yüzlerce taşınmaz cazip ödeme koşullarıyla alıcı bulacak.

61 İLDE FARKLI NİTELİKTE 725 ARSA SATIŞ LİSTESİNDE

İhale kapsamında konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, depolama, akaryakıt istasyonu, lojistik ve kentsel çalışma alanı niteliğindeki taşınmazlar satışa sunulacak. Adana'dan Zonguldak'a, Muğla'dan Van'a kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki yatırım parselleri ihale listesinde yer alıyor.

48 AY VADE VEYA PEŞİN ALIMDA YÜZDE 15 İNDİRİM

Satışa çıkarılan taşınmazlar için esnek ödeme planları hazırlandı. Alıcılar belirlenen lotlara göre yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat vererek kalan tutarı 48 ay vade ile ödeyebilecek. Peşin ödemeyi tercih eden yatırımcılara ise toplam satış bedeli üzerinden yüzde 15 indirim olanağı tanınacak.

İHALELER ANKARA, İSTANBUL VE İNTERNET ÜZERİNDEN EŞ ZAMANLI

Açık artırmalar 5-6 Kasım tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Radisson Blu Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda eş zamanlı gerçekleştirilecek. İhaleye salona gitmeden "muzayede.emlakyonetim.com.tr" adresi üzerinden çevrim içi katılım da sağlanabilecek. Detaylı bilgilere TOKİ ve Emlak Yönetim web sitelerinden ulaşılabiliyor.

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