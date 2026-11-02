Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren ödemeler başladı: 30 Kasım'ı kaçıranlar bu cezayı ödemek zorunda kalacak

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise bu vergi oranları yarı yarıya uygulanıyor. Örnek bir hesaplamayla; büyükşehirde yer alan ve belediye vergi değeri 3 milyon TL olan bir evin yıllık emlak vergisi 6 bin TL olarak hesaplanırken, mükellefin bu dönemde ödemesi gereken ikinci taksit tutarı 3 bin TL oluyor.