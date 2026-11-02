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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren ödemeler başladı: 30 Kasım'ı kaçıranlar bu cezayı ödemek zorunda kalacak

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren ödemeler başladı: 30 Kasım'ı kaçıranlar bu cezayı ödemek zorunda kalacak

10:43, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren ödemeler başladı: 30 Kasım'ı kaçıranlar bu cezayı ödemek zorunda kalacak

Milyonlarca ev, iş yeri ve arsa sahibini yakından ilgilendiren kritik süreç başladı. Emlak vergisinde yılın ikinci taksit ödemeleri için süre daralırken, uzmanlardan her ay katlanarak artan gecikme zamlarına karşı peş peşe uyarılar geldi. Peki, 30 Kasım'a kadar yapılması gereken bu zorunlu ödemelerde tutar neye göre hesaplanıyor ve daha da önemlisi kimler bu vergiden tamamen muaf tutuluyor? İşte ödeme yapmadan önce mutlaka kontrol etmeniz gereken o kritik detaylar...

Emlak vergisinde yılın ikinci taksit ödeme süreci başladı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahiplerinin yasal bir yaptırımla karşılaşmamaları için ödemelerini en geç 30 Kasım tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Emlak vergisinde yılın ikinci taksit ödeme süreci başladı. Konut, arsa, arazi ve iş yeri sahiplerinin yasal bir yaptırımla karşılaşmamaları için ödemelerini en geç 30 Kasım tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Gecikme zammına dikkat

Ödemelerini yasal süresi içinde gerçekleştirmeyen mükelleflere her ay için yüzde 3,7 oranında gecikme zammı yansıtılacak. Örneğin; 6 bin TL tutarında vergi borcu bulunan bir mülk sahibi, ödemeyi bir ay geciktirmesi halinde 222 TL'lik ek maliyetle karşılaşarak toplamda 6 bin 222 TL ödeme yapmak durumunda kalacak.

Gecikme zammına dikkatÖdemelerini yasal süresi içinde gerçekleştirmeyen mükelleflere her ay için yüzde 3,7 oranında gecikme zammı yansıtılacak. Örneğin; 6 bin TL tutarında vergi borcu bulunan bir mülk sahibi, ödemeyi bir ay geciktirmesi halinde 222 TL'lik ek maliyetle karşılaşarak toplamda 6 bin 222 TL ödeme yapmak durumunda kalacak.

Vergi tutarı nasıl hesaplanıyor? 

Emlak vergisinde tutarlar, gayrimenkulün güncel piyasa değeri üzerinden değil, ilgili belediyedeki kayıtlı emlak vergi değeri üzerinden belirleniyor. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan mülkler için uygulanan güncel oranlar şu şekilde:

• Konutlar: Binde 2

• İş Yerleri: Binde 4

• Araziler: Binde 2

• Arsalar: Binde 6

Vergi tutarı nasıl hesaplanıyor?&nbsp;Emlak vergisinde tutarlar, gayrimenkulün güncel piyasa değeri üzerinden değil, ilgili belediyedeki kayıtlı emlak vergi değeri üzerinden belirleniyor. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan mülkler için uygulanan güncel oranlar şu şekilde:• Konutlar: Binde 2• İş Yerleri: Binde 4• Araziler: Binde 2• Arsalar: Binde 6

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise bu vergi oranları yarı yarıya uygulanıyor. Örnek bir hesaplamayla; büyükşehirde yer alan ve belediye vergi değeri 3 milyon TL olan bir evin yıllık emlak vergisi 6 bin TL olarak hesaplanırken, mükellefin bu dönemde ödemesi gereken ikinci taksit tutarı 3 bin TL oluyor.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise bu vergi oranları yarı yarıya uygulanıyor. Örnek bir hesaplamayla; büyükşehirde yer alan ve belediye vergi değeri 3 milyon TL olan bir evin yıllık emlak vergisi 6 bin TL olarak hesaplanırken, mükellefin bu dönemde ödemesi gereken ikinci taksit tutarı 3 bin TL oluyor.

Kimler vergiden muaf tutuluyor? 

İlgili mevzuat gereği belirli şartları sağlayan vatandaşlara "sıfır oranlı" emlak vergisi imkanı sunuluyor. Emlak vergisinden tamamen muaf olan gruplar şöyle sıralanıyor:

• Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler,

• Engelli vatandaşlar,

• Gaziler,

• Şehit aileleri

Muafiyet şartlarını taşıyan mülk sahiplerinin, mağduriyet yaşamamaları adına gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye müracaat ederek durumlarını sistem üzerinden kontrol ettirmeleri büyük önem taşıyor.


Kimler vergiden muaf tutuluyor?&nbsp;İlgili mevzuat gereği belirli şartları sağlayan vatandaşlara "sıfır oranlı" emlak vergisi imkanı sunuluyor. Emlak vergisinden tamamen muaf olan gruplar şöyle sıralanıyor:• Brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler,• Engelli vatandaşlar,• Gaziler,• Şehit aileleriMuafiyet şartlarını taşıyan mülk sahiplerinin, mağduriyet yaşamamaları adına gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye müracaat ederek durumlarını sistem üzerinden kontrol ettirmeleri büyük önem taşıyor.

Ödemeler hangi kanallardan yapılabilir? 

Mükellefler, vergi borçlarını şahsen veya dijital ortamdan güvenli bir şekilde ödeyebiliyor. Sunulan ödeme seçenekleri ise şunlar:

• e-Devlet kapısı üzerinden çevrim içi ödeme,

• Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyenin resmi internet sitesi (e-belediye),

• İlgili belediye binalarında yer alan ödeme vezneleri.

Ödemeler hangi kanallardan yapılabilir?&nbsp;Mükellefler, vergi borçlarını şahsen veya dijital ortamdan güvenli bir şekilde ödeyebiliyor. Sunulan ödeme seçenekleri ise şunlar:• e-Devlet kapısı üzerinden çevrim içi ödeme,• Gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyenin resmi internet sitesi (e-belediye),• İlgili belediye binalarında yer alan ödeme vezneleri.
Başlıklar :emlak vergisitapu sahiplerivergi ödemesi30 kasımikinci taksitgecikme zammı
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