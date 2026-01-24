Yeni Şafak
14 ünlünün uyuşturucu testi pozitif

04:0024/01/2026, samedi
Arif Altunbulak, Binnur Buse Alper, Ceyda Ersoy.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 kişinin Adli Tıp’ta verdikleri kan ve saç örneklerinin test sonuçları ortaya çıktı. Aralarında oyuncu Doğukan Güngör, Bebek Oteli'nin müdürü Arif Altunbulak, sosyal medya ünlülüleri Ceyda Ersoy ile Binnur Buse Alper'in de bulunduğu 14 şüphelinin uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi.

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında 14 şüphelinin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan toplam 19 şüpheliye ilişkin Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) tarafından rapor hazırlandı. Bu kapsamda Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Suat Yıldız ile Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

5 KİŞİNİN TESTİ NEGATİF

Soruşturma kapsamında kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerden, Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ'ın sonuçları ise negatif çıktı.

ESAT YONTUNÇ’A ADLİ KONTOL

  • Uyuşturucu soruşturması kapsamında önceki gün havalimanında gözaltına alınan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç dün adliyeye sevk edildi. Yontunç, İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren Yontunç, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik Yontunç hakkında, "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.


