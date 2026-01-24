14 ünlünün uyuşturucu testi pozitif

İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında 14 şüphelinin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan toplam 19 şüpheliye ilişkin Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) tarafından rapor hazırlandı. Bu kapsamda Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Suat Yıldız ile Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.