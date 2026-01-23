Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

14:2623/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında karar verildi.

Uyuşturucu operasyonları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor... Yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yontunç, Dominik Cumhuriyeti dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI


Yontunç, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yontunç'un uyuşturucu testi verdiği belirtilirken işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için adliyeye götürüldü.


Yontunç adliyedeki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.


AÇIKLAMA YAPMIŞTI


Yontunç gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

"Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı" ifadelerini kullanan Yontunç, "Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim" demişti.

Dünkü açıklamasının ardından Yontunç, Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.


#Esat Yontunç
#Uyuşturucu
#Uyuşturucu operasyonu
#Acun Medya Genel Koordinatörü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Green Card başvurularında son durum: ABD Yeşil Kart (Green Card) başvuruları neden alınmıyor?