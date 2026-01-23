Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor... Yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yontunç, Dominik Cumhuriyeti dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yontunç, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Yontunç'un uyuşturucu testi verdiği belirtilirken işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için adliyeye götürüldü.

"Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı" ifadelerini kullanan Yontunç, "Alnım ak, ben kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim" demişti.