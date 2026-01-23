Yeni Şafak
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç adliyeye sevk edildi

11:5123/01/2026, Cuma
IHA
Esat Yontunç, geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yontunç, Dominik Cumhuriyeti dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması gözaltına alınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir.


