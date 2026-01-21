Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Türkiye'nin son dönemde yakından takip ettiği ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda ünlü ismin adı geçerken, Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Yürütülen operasyonda magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.
Gelen son bilgiye göre ise Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
ESAT YONTUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yontunç şunları söyledi:
"Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim."