Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı

13:2921/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Acun Ilıcalı ile olan yakınlığı ile tanınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Acun Ilıcalı ile olan yakınlığı ile tanınan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Türkiye'nin son dönemde yakından takip ettiği ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada çok sayıda ünlü ismin adı geçerken, Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

ESAT YONTUNÇ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Yürütülen operasyonda magazin dünyasından iş dünyasına kadar uzanan geniş çaplı soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ ile birlikte, Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.

Gelen son bilgiye göre ise Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

ESAT YONTUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yontunç şunları söyledi:

"Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim."


#Acun Medya Genel Koordinatörü
#Esat Yontunç
#Uyuşturucu soruşturması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT düzenlemesi sonrası 5 yıl erken emeklilik fırsatı geldi: En az 1800 ve 3600 günü olanlara yeni meslekler eklendi