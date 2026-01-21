Yeni Şafak
Hakimlik ve Savcılık sınav sonuçları açıklandı: 2025 Adalet Bakanlığı sınavları sonuç sorgulama ekranı

13:1521/01/2026, Çarşamba
Adalet Bakanlığı tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları açıklandı. Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 20-21 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte sonuç öğrenme ekranı.

HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI


20-21 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanan 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat) ve 2025 İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’nın (2025-İdari Yargı) madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 34 numaralı sorunun “D” girilmiş cevabının “E” olarak değiştirilmesine ve İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 34 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, hâkimlik ve savcılık sınav sonuçlarına 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2025 ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

