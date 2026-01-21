EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: 3.119 TL'lik emekli maaş zam farkı ödemeleri ne zaman banka hesaplarına yatacak? Zamlı maaş ve 14 günlük fark ödeme takvimi

Ocak ayı zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Ocak itibarıyla başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alırken, en düşük maaştan ödeme alan milyonlarca emekli gözünü 20 bin TL düzenlemesine ve oluşacak fark ödemelerine çevirdi.
Zamlı emekli maaşları kademeli olarak hesaplara yatırılırken, taban aylık alan emekliler için fark ödemesi beklentisi gündeme geldi. Ocak ayında 16.881 TL alan emekliler, en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete sürecini yakından takip ediyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU MU?
En düşük emekli maaşı Temmuz-Aralık ayı içerisinde 16.881 TL olarak uygulandı. % 12,16'lık zam sonrası en düşük emekli maaşının 18.939 TL olması bekleniyordu. Ak Parti tarafından en düşük emekli maaşının 20 bin TL olmasını öngören kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Genel Kurul'da kabul edildikten sonra düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükselecek.
EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI 3.119 TL NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Emekli maaş zam farkı ödemeleri için henüz tarih belli olmadı. En düşük emekli maaşının 20 bin TL olduğunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından zam farkları için takvim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak.
SSK 4A ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.