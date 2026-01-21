En çok tercih edilen yatırım araçlarından altına ilgi sürüyor. Altındaki yükselişin devam etmesi de yatırımcıları ileriye dönük neler yaşanacağı konusunda çekimser bırakıyor. Güncel verilere göre gram altın için 7.000 TL hedefi artık çok daha yakın. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 21 Ocak 2026 güncel çeyrek, gram, tam ve yarım altın alış-satış fiyatları.