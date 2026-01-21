Küresel piyasalardaki tedirginlikler altın ve gümüş fiyatlarında yükselişe neden oldu. Altındaki rekor serisi durmuyor. Altın alımları, 21 Ocak 2026 Çarşamba gününde altın fiyatlarını zirvede tutmaya devam ediyor. Ons altınıneniden rekor seviyelere yükselirken, yatırımcılar "Altın yükselmeye devam edecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum.
En çok tercih edilen yatırım araçlarından altına ilgi sürüyor. Altındaki yükselişin devam etmesi de yatırımcıları ileriye dönük neler yaşanacağı konusunda çekimser bırakıyor. Güncel verilere göre gram altın için 7.000 TL hedefi artık çok daha yakın. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 21 Ocak 2026 güncel çeyrek, gram, tam ve yarım altın alış-satış fiyatları.
21 Ocak 2026 Güncel Altın Fiyatları Tablosu
Haftanın ortasında piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki stabil ama güçlü seyir dikkat çekiyor. İşte anlık verilerle güncel tablo:
Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL)
GRAM
Alış: 6.524,78 TL Satış: 6.525,74 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.520,81 TL Satış: 10.763,04 TL
ONS ALTIN FİYATI
Alış: $4.694,72 Satış: $4.695,31
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 43.621,00 TL Satış: 44.274,00 TL
Gram altın 7.000 TL'yi ne zaman görecek?
Uzmanların analizlerine göre, gram altın fiyatlarında 7.000 TL seviyesi için geri sayım başladı. Küresel enflasyonist baskılar ve jeopolitik risklerin "puslu hava" yaratması, altını en güvenli liman haline getirmiş durumda. Uzmanlar, 2026 yılının ilk yarısı bitmeden 7.000 TL sınırının test edilebileceğini öngörüyor.
İslam Memiş: "Rezerv Para Artık Altın ve Gümüş"
Ünlü finans analisti İslam Memiş, 14 Ocak 2026 tarihli analizinde dolar ve euro gibi kağıt paraların artık rezerv para niteliğini yitirdiğini vurguladı. Memiş’e göre:
Fiziki Altın Vurgusu
Kağıt paraları kullanan son nesil biziz ve 2030’a kadar nakit kullanımı tamamen kalkabilir.
Güvenli Liman
Savaş ekonomilerinin konuşulduğu bu dönemde altının tek gerçek değerleme aracı olduğunu belirtti.
Altın Alacaklar Dikkat: Fiziksel mi, Dijital mi?
Piyasalardaki işçilik maliyetlerinin artması ve fiziki altın bulmanın zorlaşması nedeniyle uzmanlar "fiziki altın candır" uyarısını yineliyor. Özellikle Kapalıçarşı’da işçilik farklarının artması nedeniyle yatırımcıların uzun vadeli planlamalarını yaparken bu makas aralığını göz önünde bulundurması gerekiyor.