Evde bakım maaşı 2026 açıklandı. Asgari ücret zammı sonrası sosyal destek ödemelerinde de artış yaşanacak. Her ayın 15'inde başlayan evde bakım maaşı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bilindiği üzere evde bakım maaşı da dahil olmak üzere tüm sosyal destek ödemelere zam geldi. Vatandaşlar evde bakım maaşının hesaplarına zamlı olarak yatmasını bekliyordu. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2026? İşte Ocak zammı ile evde bakım parasında güncel rakam
Memur maaş katsayısına bağlı olarak yükselen evde bakım maaşları, 2026 ocak memur zammı kapsamında zamlanıyor. Bu bağlamda yardımdan faydalanan vatandaşlar evde bakım maaşının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı kadar oldu, 2026 Ocak zammı ile evde bakım parası kaç TL? İşte, konuya dair son bilgiler...
EVDE BAKIM MAAŞI OCAK 2026 NE KADAR OLDU?
Temmuz ayında 11.700,87 TL olan evde bakım aylığı ocak ayında yüzde 18,60 zam oranı ile 13.877,23 TL olacak.
2026 Ocak Evde Bakım Maaşı Tutarı
Yeni Maaş Tutarı: Memur maaşlarına yapılan %18,60 oranındaki zamla birlikte, evde bakım maaşı 13.878 TL seviyesine yükselmiştir.
Önceki Tutar: 2025 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) bu ödeme 11.701 TL olarak uygulanmaktaydı.
Hesaplama Yöntemi: Evde bakım yardımı, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artış oranında (toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı toplamı) artırılmaktadır.
"5.9 MİLYAR TL EVDE BAKIM YARDIMI HESAPLARA YATIRILDI"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Evde Bakım Yardımı'nın 2006'dan bu yana engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen önemli bir aile odaklı bakım hizmeti olduğunu belirtti.
Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.
Evde Bakım Yardımı kapsamında 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılında toplam 67,7 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
Bakan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 13 bin 878 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Evde Bakım İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?
Engelli Sağlık Kurulu Raporu,
Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
SSK - Emekli Sandığı - Bağ-Kur kurumlarından alınacak gelir beyanı bilgileri
Anne-Baba boşanmış ise; boşandığına dair mahkeme kararı.
Bakımı yapacak kişinin dilekçesi ve engellinin vasisi varsa, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı
Tapu Sicil Müdürlüğünden Tapu Kayıt Bilgileri(Engelli ve Bakmakla Yükümlü Olan Bireylerin)
Varsa öğrenim durumunu gösteren belge sureti.
Dilekçe.(Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne hitaben- Dilekçede engelliye evde bakım hizmeti vermek istediği ve bakım ücretinden faydalanmak istediği, evde beraber yaşanılan bakmakla yükümlü olunan bireylerin mal ve gelir durumları) belirtilecektir.
Evde bakım maaşını kimler alabilir?
Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.