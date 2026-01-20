Ünlüler soruşturmasında yeni gözaltılar var. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilirken; İbdi İbrahim’in sahibinin oğlu İbrahim Barut, yazar Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal sosyal medya fenomeni Bilal Hancı gözaltına alındı. Peki Bilal Hancı kimdir?
Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 tarihinde Trabzon‘da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesinde tamamladı. Sosyal medyada çektikleri videolarla adını duyuran sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin “Kafalar” olarak isimlerini duyurdular.
2017 yılında "Ağlama Beni Ana" isimli single çalışmasını çıkardı. 2018 yılında 3 sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin‘in başrollerinde yer aldığı Kafalar Karışık adlı sinema filminde oynadılar.