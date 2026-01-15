Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Keçiören Belediyesi SigortaShop'ta libero olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Yeşilyurt altyapısından yetişen voleybolcu daha öncesinde; Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor ve PTT kulüplerinde forma giydi.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun 2.1 Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Tespit Edilmesi (Furosemide) gerekçesiyle sporcu 18 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere spordan 1 yıl men cezası aldı.