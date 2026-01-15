Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
Derya Çayırgan kimdir?

Derya Çayırgan kimdir?

10:3815/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Derya Çayırgan
Derya Çayırgan

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında voleybolcu Derya Çayırgan dahil 13 kişi gözaltına alındı. Yeşilyurt altyapısından yetişen Derya Çayırgan, Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor ve PTT kulüplerinde forma giydi.

Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sultanlar Ligi profesyonel takımlarından Keçiören Belediyesi SigortaShop'ta libero olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcu. Yeşilyurt altyapısından yetişen voleybolcu daha öncesinde; Konya Ereğli Belediyespor, Galatasaray, Fenerbahçe, Karşıyaka, Çanakkale Belediyespor, Halkbank, Çukurova Belediyespor ve PTT kulüplerinde forma giydi.

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'nun 2.1 Sporcudan Alınan Örnekte Yasaklı bir Maddenin veya Metabolitlerinin veya Belirteçlerinin Tespit Edilmesi (Furosemide) gerekçesiyle sporcu 18 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere spordan 1 yıl men cezası aldı.

Derya Çayırgan’ın kariyeri

Türkiye Yeşilyurt (2005-10)

Türkiye Konya Ereğli Belediyespor (2010-12)

Türkiye Galatasaray (2011-13)

Türkiye Fenerbahçe (2013-14)

Türkiye Karşıyaka (2014-15)

Türkiye Çanakkale Belediyespor (2015-16)

Türkiye Halkbank (2016-19)

Türkiye Galatasaray (2019-21)

Türkiye Çukurova Belediyespor (2021-22)

Türkiye PTT (2022-23)

Türkiye Keçiören Belediyesi SigortaShop (2023-günümüz)

#Derya Çayırgan
#Derya Çayırgan hayatı
#Derya Çayırgan biyografisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Artvin hak sahipliği KURASI CANLI İZLE