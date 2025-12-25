30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da doğdu. Basketbola 1971 yılında Çukobirlik'te başladı. Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor'da oynadı. Arıboğan, 191'i a millî takım olmak üzere toplamda 229 kez millî formayı giydi. basketbolu bıraktığı dönemde millî formayı en çok giyen basketbolcu ünvanına sahipti. Arıboğan ayrıca yetişkinliğinde oynadığı tüm kulüp takımlarının ve millî takımın kaptanlık görevini, mutlaka giydiği 14 numaralı forması ile üstlendi.