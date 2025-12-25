Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında eski TFF Başkan Yardımcısı Lütfi Arıboğan gözaltına alındı. 6 yıl boyunca Galatasaray'ın kaptanlığını yapan Arıboğan, 1990 yılında Galatasaray ile lig şampiyonluğu yaşadı. 30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da doğan Lütfi Arıboğan, 2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Levent Bıçakçı tarafından TFF genel sekreterliğine getirildi. İşte Lütfi Arıboğan'ın hayatı ve biyografisi.
30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da doğdu. Basketbola 1971 yılında Çukobirlik'te başladı. Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor'da oynadı. Arıboğan, 191'i a millî takım olmak üzere toplamda 229 kez millî formayı giydi. basketbolu bıraktığı dönemde millî formayı en çok giyen basketbolcu ünvanına sahipti. Arıboğan ayrıca yetişkinliğinde oynadığı tüm kulüp takımlarının ve millî takımın kaptanlık görevini, mutlaka giydiği 14 numaralı forması ile üstlendi.
6 yıl boyunca Galatasaray'ın kaptanlığını yapan Arıboğan, 1990 yılında Galatasaray ile lig şampiyonluğu yaşadı. 1993-1994 sezonunda yeni kurulan Ülkerspor'a geçti. Ertesi yıl Galatasaray'a geri döndü ve bu kez Türkiye Kupası'nı kaldırdı. 1996 yılında basketbol oyunculuğunu bırakarak spor yöneticiliğine soyundu ve Ülkerspor genel menajerliği görevine başladı. Bu görevini 8 yıl sürdürdü.
2005 yılındaki Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığı seçimlerinde Turgay Demirel'e karşı yarıştı ve seçimi kaybetti.
2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Levent Bıçakçı tarafından TFF genel sekreterliğine getirildi. Sonraki TFF başkanları Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar dönemlerinde, Ocak 2012'ye kadar değişik görevler aldı.
6 Temmuz 2012 tarihinde getirildiği Galatasaray Sportif AŞ genel müdürlüğü görevinden 25 Ekim 2014 günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından ayrılma kararı aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi görevini yaptı. 27 Mayıs 2015'te Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday oldu ve 174 oydan 81'ini aldı ancak seçimi 93 oy alan Harun Erdenay'a kaybetti.