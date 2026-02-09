Elektrik kesintisi yaşandığında, en hızlı şekilde bilgi almak için AYEDAŞ ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) gibi kuruluşların resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları aktif olarak kullanılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 9 Şubat Pazartesi birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulayacağını açıkladı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşayan ilçeler
AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamalar kapsamında, bazı bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi bekleniyor. İstanbul’da elektrik kesintisi, kentte yaşayan milyonlarca insan için gündemdeki yerini koruyor. Bulundukları bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlar "İstanbul elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik arıza sorgulama, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor. 19 ilçesinde elektrik kesintisi, 9 saat sürecek.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 9 Şubat Pazartesi İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedariki ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
BEDAŞ’ın duyurusuna göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda toplam 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. Sarıyer, Eyüpsultan, Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede sabah saatlerinde başlayan kesintilerin, bazı mahallelerde 9 saate kadar sürebileceği bildirildi. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler seçeneğinden, mobil web yerinde ve BEDAŞ 186 mobil başlangıç noktası. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin genişletilmesi için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
