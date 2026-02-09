



BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI





BEDAŞ’ın duyurusuna göre İstanbul’un Avrupa Yakası’nda toplam 19 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacak. Sarıyer, Eyüpsultan, Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede sabah saatlerinde başlayan kesintilerin, bazı mahallelerde 9 saate kadar sürebileceği bildirildi. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler seçeneğinden, mobil web yerinde ve BEDAŞ 186 mobil başlangıç ​​noktası. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin genişletilmesi için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.





BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ











