Yüzyılın Konut Projesi'nde TOKİ takvim işliyor. Şu ana kadar çekilen kuralarda 50 ilde 177 bin konutun hak sahibi belirlendi. Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, bu hafta 7 ilde daha kura heyecanı yaşanacak. Peki TOKİ kurası bu hafta hangi ilde çekilecek? İşte 9–13 Şubat tarihleri arasında TOKİ kura çekimi olacak iller.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura heyecanı hız kesmeden sürüyor. TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, il il gerçekleştirilen kura çekimleriyle açıklanmaya devam ediyor. Giresun etabıyla birlikte bu haftanın TOKİ kura çekimi takvimi tamamlanırken, vatandaşlar şimdi yeni haftada yapılacak kura çekimlerinin ayrıntılarına odaklandı. Bakan Murat Kurum’un paylaştığı son bilgilere göre Şubat ayının ilk haftasını kapsayan kura programı netleşti. Bu hafta Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce için kura çekimi yapıldı. İşte 9–13 Şubat TOKİ kura programı.
29 Aralık 2025- 8 Şubat 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale ’da kuralar çekildi. Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.
TOKİ kura takvimi 2026: Bu hafta hangi illerde, ne zaman TOKİ kura çekimi yapılacak?
Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, 5-7 Şubat kura takvimi netleşti. İşte önümüzdeki günlerde kura çekilecek iller:
9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. 15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
