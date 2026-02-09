TOKİ kura takvimi 2026: Bu hafta hangi illerde, ne zaman TOKİ kura çekimi yapılacak?

Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, 5-7 Şubat kura takvimi netleşti. İşte önümüzdeki günlerde kura çekilecek iller:

9-15 Şubat haftası takvimine göre; 9 Şubat Pazartesi Yozgat’ta 2 bin 858, Kütahya’da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik’te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı’da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu’da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ’da 6 bin 865, Balıkesir’de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. 15 Şubat’ta kurası çekilen il sayısı 57’ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111’e yükselecek.