Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'yle birlikte ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir?

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'yle birlikte ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir?

22:478/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milyoner
Milyoner

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'yle birlikte ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Şubat 2026 tarihli bu akşamki yeni bölümü her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle takip edildi. Yarışmada sorulan 100 bin TL'lik futbol sorusunun doğru yanıtı ise belli oldu.

SORU: 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'yle birlikte ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir?

CEVAP:
B: İtalya

A: Yunanistan

B: İtalya

C: Bulgaristan

D: Almanya

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası yaygın olarak UEFA Euro 2032 veya kısaca Euro 2032, dört yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 19. olarak organize edilecek olan uluslararası futbol turnuvasıdır. 10 Ekim 2023'te UEFA tarafından yapılan açıklama ile İtalya ve Türkiye ev sahibi ülkeler olarak duyuruldu.

#2032 avrupa futbol şampiyonası
#euro 2032
#türkiye
#i̇talya
#ev sahipliği
#avrupa futbol şampiyonası
#futbol
#Kim Milyoner Olmak İster
#Milyoner yarışması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart 2026 PPK tarihi