2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'yle birlikte ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'in 8 Şubat 2026 tarihli bu akşamki yeni bölümü her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle takip edildi. Yarışmada sorulan 100 bin TL'lik futbol sorusunun doğru yanıtı ise belli oldu.
SORU: 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye'yle birlikte ev sahipliği yapacak olan ülke hangisidir?
A: Yunanistan
B: İtalya
C: Bulgaristan
D: Almanya
2032 Avrupa Futbol Şampiyonası yaygın olarak UEFA Euro 2032 veya kısaca Euro 2032, dört yılda bir düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 19. olarak organize edilecek olan uluslararası futbol turnuvasıdır. 10 Ekim 2023'te UEFA tarafından yapılan açıklama ile İtalya ve Türkiye ev sahibi ülkeler olarak duyuruldu.