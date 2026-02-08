Tavuk ürünleri ihracatı yarından itibaren durdurulacak

Tavuk eti ihracatı yarından itibaren durdurulacak
Ramazan ayı öncesinde tavuk fiyatlarının üretici ve satıcılar tarafından yaklaşık yüzde 15 artırılması üzerine Ticaret Bakanlığı, tavuk ihracatının yarından itibaren durdurulacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.
#tavuk ürünleri
#ihracat
#durdurma kararı