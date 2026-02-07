Tavuk döner fiyatını gören inanamıyor: Döner 30 TL

Ayran 50 liraya kadar çıkıyor

Serbest piyasa şartlarına da değinen Karabalık, fiyatların işletmelerin maliyet ve tercihine göre değiştiğini belirtti. Ayran fiyatlarına da dikkat çeken Karabalık, kendi işletmesinde ayranın 15 liradan satıldığını, bazı yerlerde ise 25, 35 hatta 50 liraya kadar çıktığını söyledi.