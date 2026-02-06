Yeni Şafak
Merkez Bankası 2026 Enflasyon Raporu ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu? İşte açıklama günü

20:356/02/2026, Cuma
Türkiye’de ocak ayı enflasyon verilerinin 3 Şubat’ta açıklanmasının ardından piyasaların odağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na çevrildi. TCMB, 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu’nu 12 Şubat Perşembe günü İstanbul Finans Merkezi’nde kamuoyuyla paylaşacak. Rapor, enflasyon görünümü ve para politikasının çerçevesine dair temel mesajlar içerecek.

Türkiye’de 2026 yılına ilişkin ilk enflasyon verileri, 3 Şubat Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyuruldu. Açıklanan rakamlar sonrası, ekonomi çevrelerinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanacak Enflasyon Raporu’na çevrildi. TCMB’nin raporu, yılın geri kalanına ilişkin enflasyon beklentileri açısından yakından izleniyor.

Ocak ayı enflasyon rakamları

TÜİK verilerine göre 2026 Ocak ayında tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,84 arttı. Yıllık enflasyon ise önceki aya kıyasla gerileyerek yüzde 30,65 seviyesinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk enflasyon tablosu netleşmiş oldu.

Enflasyon raporu için tarih netleşti

Merkez Bankası’nın duyurusuna göre “Enflasyon Raporu 2026-I”, 12 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da açıklanacak. Tanıtım toplantısı, İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB yerleşkesinde yapılacak ve Banka Başkanı Fatih Karahan tarafından kamuoyuna sunulacak.

Toplantı canlı yayınlanacak

Fiziki katılımla düzenlenecek toplantı, TCMB’nin resmî internet sitesi ile X ve YouTube hesapları üzerinden eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak. Böylece raporun içeriği, Türkiye genelinde yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenenler tarafından anlık olarak takip edilebilecek.

