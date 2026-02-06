Yeni Şafak
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

18:316/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
IHA
Aralarında Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da bulunduğu 19 şüpheli uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Kaya'nın da aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlanmış ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Şüphelilerden, aralarında Kaya'nın da bulunduğu 13'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



#Dilek İmamoğlu
#Ali Kaya
#Tutuklama
