Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya tutuklandı

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlanmış ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.