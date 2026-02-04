Ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması: Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.
PARA KARŞILIĞINDA CİNSEL İLİŞKİ VE YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU İDDİASI
Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan bir kadın zanlı ifadesinde Ali Kaya'nın para karşılığında cinsel ilişki ve yüksek dozda uyuşturucu kullandığını iddia etti.
ABİSİ DE TUTUKLANMIŞTI
Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya da İBB soruşturmasında tutuklanmıştı.