Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması: Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması: Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya gözaltına alındı

08:384/02/2026, Çarşamba
G: 4/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga.
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni dalga.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya, fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Barışma, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük'ün bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Sevcan Güler

PARA KARŞILIĞINDA CİNSEL İLİŞKİ VE YÜKSEK DOZDA UYUŞTURUCU İDDİASI

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan bir kadın zanlı ifadesinde Ali Kaya'nın para karşılığında cinsel ilişki ve yüksek dozda uyuşturucu kullandığını iddia etti.

Barış Barışma

ABİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Dilek İmamoğlu'nun abisi Cevat Kaya da İBB soruşturmasında tutuklanmıştı.

#Dilek İmamoğlu
#Ali Kaya
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konut kurasında çıkanlar peşinatı nereye ve hangi tarihe kadar yatıracak?