BDDK'dan bankalara kredi kartı talimatı: 2 harcama limit düzenlenmesinden etkilenmeyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi.

Eğitim ve sağlık harcamaları istisnası

BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi. Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.

Düzenleme ile kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının sağlanması amaçlanıyor.

BDDK, finansal istikrarı sağlama gerekçesiyle hazırladığı dev makroihtiyati paketini açıklamıştı. Bu paketle sadece kart limitleri değil; konut kredileri, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılması ve kredili mevduat hesapları (KMH) da yeniden düzenlenmişti.

"400 bin TL limit kullanıcıların yüzde 75'ini etkilemiyor"

Kredi kartlarına yönelik düzenlemelere ilişkin tartışmalara son noktayı koyan BDDK, “Bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirleriyle orantılı olarak harcama yapmalarının temin edilmesine ve sürdürülebilir bir ödeme performansının sağlanmasına yöneliktir”

"Yüzde 75'i 400 bin TL limit altında"

Sektörde Aralık 2025’te 40,7 milyon tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta olup, bunun 30,6 milyonu yani yüzde 75’i 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahiptir. Yani kredi kartı kullanıcılarının yüzde 75’i söz konusu karardan etkilenmemektedir. 750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir.

750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay %48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir.

Müşteri mağduriyetine yer vermemek amacıyla, son bir yıldaki harcamalar dikkate alınmış ve harcamanın en yüksek olduğu aydaki limitin de belirli bir oranda azaltılması kuralı getirilmiştir.

400 bin TL kredi kartı limiti olan bir kart kullanıcısının kredi kartı limitlerinde herhangi bir kesintiye gidilmeyecektir.

Ayrıca bireysel kredi kartı kullanıcılarının gelirlerini teyit etmek suretiyle gelirlerinin 4 katına kadar kredi kartı limiti kullanmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Bununla beraber, “Kredili Mevduat Hesabına (KMH) İlişkin Düzenleme” kısmında, eğitim ödemeleri amacıyla bireysel müşterilere tanınan KMH limitleri bu limitlere ilişkin sınırlamadan muaf tutulmuştur" ifadelerini kullanmıştı.







