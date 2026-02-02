Borcu olana büyük müjde! Kredi ve kart borçları için 48 ay vadeli kurtuluş planı başladı

Borcu 150 bin TL olanlar için ise ödeme tablosu şu şekilde: 12 ay vadede aylık 16 bin 022,73 TL taksitle toplam 192 bin 272,76 TL ödeme yapılıyor. 24 ay vadede taksitler 9 bin 881,38 TL’ye (toplam 237 bin 153,12 TL), 36 ayda 7 bin 980,33 TL’ye (toplam 287 bin 291,88 TL) ve 48 ay vadede ise aylık 7 bin 128,04 TL taksitle toplam 342 bin 145,92 TL’ye çıkıyor.