Borcu olana büyük müjde! Kredi ve kart borçları için 48 ay vadeli kurtuluş planı başladı

Banka borçlarını yönetmekte zorlanan milyonlarca vatandaş için nefes aldıracak yeni bir dönem başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları biriken tüketicilere yönelik kapsamlı bir yapılandırma paketini devreye soktu. Duyurulan bu düzenleme, 48 aya kadar varan vade seçenekleri ve sabitlenmiş faiz oranlarıyla vatandaşlara borçlarını kapatma imkanı sunuyor. Peki borç yapılandırma başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Kimler yararlanabilecek? İşte merak edilen tüm bu detaylar.
Bankalara olan kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları nedeniyle ödeme sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için büyük bir yapılandırma fırsatı kapıda. BDDK tarafından alınan karar doğrultusunda, borçlarını ödemekte zorlanan tüketicilere 48 aya kadar vade imkanı tanındı. Bu kritik fırsattan yararlanmak isteyenlerin 29 Nisan tarihine kadar ilgili bankalara başvurularını tamamlaması gerekiyor.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
Düzenleme, dönem borcunun bir kısmını veya tamamını ödeyememiş bireysel kredi kartı kullanıcılarını ve ödemesi 30 günü geçmiş ihtiyaç kredisi (KMH hesapları dahil) borçlularını kapsıyor.
Yapılandırma sürecinde uygulanacak aylık akdi faiz oranı, Merkez Bankası tarafından belirlenen yüzde 3.11 referans oranını aşamayacak.
ÖDEME PLANLARI NASIL OLACAK?
Örneğin 100 bin TL tutarındaki bir borç için 12 ay vadede aylık taksit 10 bin 681,82 TL, toplam geri ödeme ise 128 bin 181,84 TL olarak hesaplanıyor.
Vade 24 aya çıktığında taksit 6 bin 587,59 TL’ye (toplam 158 bin 102,16 TL), 36 ayda 5 bin 320,22 TL’ye (toplam 191 bin 527,92 TL) ve 48 aylık maksimum vadede ise 4 bin 752,02 TL’ye (toplam 228 bin 096,96 TL) ulaşıyor.
Borcu 150 bin TL olanlar için ise ödeme tablosu şu şekilde: 12 ay vadede aylık 16 bin 022,73 TL taksitle toplam 192 bin 272,76 TL ödeme yapılıyor. 24 ay vadede taksitler 9 bin 881,38 TL’ye (toplam 237 bin 153,12 TL), 36 ayda 7 bin 980,33 TL’ye (toplam 287 bin 291,88 TL) ve 48 ay vadede ise aylık 7 bin 128,04 TL taksitle toplam 342 bin 145,92 TL’ye çıkıyor.
DİKKAT
Borçluların ödeme kapasitelerine göre vade seçmeleri önerilse de kısa vadenin toplam maliyet açısından çok daha hesaplı olduğu görülüyor. Örneğin 48 aylık vadede faiz yükü ana paranın yüzde 128’ine kadar ulaşabiliyor.
Kredi kartı borcunu yapılandıran kullanıcılar için bir kısıtlama da mevcut: Yapılandırılan borcun en az yarısı ödenene kadar bankalar kart limit artırımı yapamayacak. Ayrıca yapılandırılan aylık taksitler, her ayın asgari ödeme tutarına eklenerek tahsil edilecek.