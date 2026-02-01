Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Düzce kurası ne zaman hangi gün?

TOKİ Düzce kurası ne zaman hangi gün?

16:061/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ Düzce kura çekilişi için nefesler tutuldu. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce’de inşa edilecek 2 bin 470 konut için kura çekilişi heyecanı sürüyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi tarihine çevrilirken, projeye başvuran vatandaşlar Düzce TOKİ kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırıyor. TOKİ’den gelecek resmi açıklamalar yakından takip edilirken, kura sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte hak sahibi olacak isimler de netlik kazanacak.

Düzce TOKİ kura çekimi için heyecan dorukta. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce için beklenen tarih netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı kura takvimiyle birlikte, Düzce’de inşa edilecek konutların kura çekim günü de belli olurken, Düzce merkez ve ilçelerinde toplam 2 bin 470 sosyal konut yapılacağı açıklandı. Kura çekilişinin ardından hak sahibi olacak isimler kesinleşecek. İşte TOKİ Düzce kura çekiliş tarihi ile TOKİ kurasına katılacaklar listesi sorgulama ekranı.

Düzce TOKİ kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Düzce'de inşa edilecek olan 2 bin 470 konut için kura çekim tarihi açıklandı. Buna göre Düzce TOKİ kurası 4 Şubat’ta çekilecek.

Düzce TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Düzce TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Düzce kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

Düzce'de TOKİ konutları nerede var?

DÜZCE MERKEZ 1300

AKÇAKOCA 250/

CUMAYERİ 200

ÇİLİMLİ 180

GÖLYAKA 100

GÜMÜŞOVA 200

KAYNAŞLI 150

YIĞILCA 90

Düzce'de TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Düzce'de fiyatlar şu şekilde:

Düzce'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Düzce'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Düzce'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#Düzce
#Düzce TOKİ çekilişi
#TOKİ kura çekiliş listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Afyonkarahisar kurası ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Afyonkarahisar 4 bin 370 sosyal konut kurasına katılacaklar listesi