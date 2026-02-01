TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruların sona ermesinin ardından birçok ilde hak sahipleri kura ile belirlenirken, şimdi ise Kahramanmaraş’taki çekiliş tarihi merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkez ile ilçelerinde yapılması planlanan 8 bin 195 konut için gerçekleştirilecek kura çekiminin ne zaman yapılacağı, başvuru yapan vatandaşlar tarafından yakından araştırılıyor. İşte Kahramanmaraş TOKİ kura çekiliş tarihi ile kuraya katılacaklar listesi.
Kahramanmaraş’ta TOKİ tarafından inşa edilecek 8 bin 195 sosyal konut için kura çekimi heyecanı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un haftalık kura takvimini açıklamasının ardından, Kahramanmaraş’taki kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı başvuru sahipleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı.
Kahramanmaraş TOKİ kurası ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Kahramanmaraş için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 konut inşa edilecek. Kahramanmaraş için kura çekilişi 5 Şubat'ta yapılacak.
Kahramanmaraş TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Kahramanmaraş TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
Kahramanmaraş'ta TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
Kahramanmaraş'ta TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kahramanmaraş'ta fiyatlar şu şekilde:
Kahramanmaraş'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kahramanmaraş'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kahramanmaraş'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.