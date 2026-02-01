Mübarek "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor. Hazreti Muhammed (sas)'in, Berat Gecesi'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor: “Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur." İşte en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, resimli Berat Gecesi mesajları ve sözleri.