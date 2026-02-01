Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ASKİ su kesintisi açıklaması: Sincan'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi açıklaması: Sincan'da sular ne zaman gelecek?

10:031/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

ASKİ, Ahi Evran O.S.B bölgesindeki arıza nedeniyle plansız kesinti yaşandığını duyurdu. Peki, Sincan'da sular ne zaman gelecek? İşte 1 Şubat Ankara’da ASKİ suların geleceği saate ilişkin haberin detayları.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ahi Evran O.S.B bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle Sincan’da plansız su kesintisi yaşandığını açıkladı. Peki Sincan’da sular ne zaman gelecek? İşte 1 Şubat Ankara’da suyun verileceği saate ilişkin detaylar.

SİNCAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesintisine ilişkin şu açıklama yapıldı:

Arıza Tarihi: 1.02.2026 04:30:00

Tamir Tarihi: 1.02.2026 14:00:00

AHİ EVRAN mahallesi O.S.B bölgesinde meydana gelen şebeke hattı arızası nedeniyle bölgede plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: AHİ EVRAN dökümcüler sitesi.

#ASKİ
#ASKİ su kesintisi
#Sincan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsun TOKİ kura çekilişi hak sahipleri: 6 bin 397 sosyal konut TOKİ Samsun kura çekilişi sonuçları isim listesi