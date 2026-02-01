ASKİ, Ahi Evran O.S.B bölgesindeki arıza nedeniyle plansız kesinti yaşandığını duyurdu. Peki, Sincan'da sular ne zaman gelecek? İşte 1 Şubat Ankara’da ASKİ suların geleceği saate ilişkin haberin detayları.
SİNCAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından su kesintisine ilişkin şu açıklama yapıldı:
Arıza Tarihi: 1.02.2026 04:30:00
Tamir Tarihi: 1.02.2026 14:00:00
AHİ EVRAN mahallesi O.S.B bölgesinde meydana gelen şebeke hattı arızası nedeniyle bölgede plansız su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: AHİ EVRAN dökümcüler sitesi.