Bugün kandil olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alırken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre bugün herhangi bir kandil gecesi bulunmuyor. Yapılan kontroller, mübarek gecelerin hicrî takvime göre belirlendiğini ve miladî takvimde her yıl farklı günlere denk geldiğini gösteriyor. Özellikle 2026 yılı için açıklanan takvim incelendiğinde, bugün kandil olmadığı net bir şekilde ifade ediliyor.