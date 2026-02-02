İslam aleminde mübarek kabul edilen geceler arasında yer alan Berat Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. "Bugün mü?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Berat Gecesi'nin İslam inancındaki yeri, bu gecede yaşananlar ile taşıdığı anlam ve önem araştırılıyor. Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, bugün idrak edilecek.
Bugün kandil olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alırken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre bugün herhangi bir kandil gecesi bulunmuyor. Yapılan kontroller, mübarek gecelerin hicrî takvime göre belirlendiğini ve miladî takvimde her yıl farklı günlere denk geldiğini gösteriyor. Özellikle 2026 yılı için açıklanan takvim incelendiğinde, bugün kandil olmadığı net bir şekilde ifade ediliyor.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?
Berat Kandili bu sene 2 Şubat Pazartesi günü idrak edilecek.
ŞABAN AYININ 15. GECESİ
Berat Kandili, "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor.
İslam'a göre "berat" günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamları taşıyor.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim.' buyurur."
BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Berat Kandili, İslam inancında kulların ilahî rahmete yöneldiği, geçmiş hatalardan arınma ve manevi yenilenme fırsatı bulduğu mübarek bir gece olarak kabul edilir. “Berat” kelimesinin temize çıkma, kurtuluş ve günahlardan beraat etme anlamlarını taşıması, bu gecenin özünü ve ruhunu ortaya koyar. Bu özel zamanda Allah’ın rahmet kapılarının genişçe açıldığına, samimi tövbelerin karşılıksız bırakılmadığına ve bir yıllık ilahî takdirlerin meleklere bildirildiğine inanılır.
Müslümanların hem iç dünyalarında derin bir muhasebeye yöneldiği hem de dua, istiğfar ve ibadetlerle manevi bir tazelik kazandığı Berat Kandili, affedilme umuduyla dolu, huzur ve sükûnet barındıran en kıymetli gecelerden biri olarak görülür.