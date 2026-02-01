YKS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 üniversite sınavı başvurusu nasıl yapılır? TYT AYT YDT sınav takvimi

2026 YKS takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu ve milyonlarca adayın merakla beklediği başvuru süreci netleşti. Üniversite sınavına girecek öğrenciler “YKS başvuruları ne zaman başlayacak, TYT-AYT-YDT hangi tarihte yapılacak, geç başvuru günleri ne zaman?” sorularına yanıt arıyor. 2026 TYT, AYT ve YDT oturumlarının saatleriyle birlikte açıklanması, hazırlık sürecini doğrudan etkilerken, başvuru ekranının açılacağı tarih de kritik önem taşıyor. İşte ÖSYM AİS üzerinden yapılacak 2026 YKS başvurusu için tüm detaylar ve sınav günleri…

1 /6 Milyonlarca adayın yakından takip ettiği 2026 YKS başvuru tarihi belli oldu. ÖSYM takvimine göre üniversite sınavı başvuruları 6 Şubat 2026 itibarıyla başlayacak ve 2 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Adayların başvuru sürecini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlaması gerekirken, T.C. kimlik bilgileri ve güncel fotoğraf kontrolü de bu süreçte önem taşıyor.



2 /6 2026 YKS başvuru takvimi ve geç başvuru dönemi ÖSYM’nin açıkladığı 2026 sınav programında, başvuru süresini kaçıranlar için ayrıca geç başvuru hakkı da yer aldı. Buna göre geç başvurular 10 Mart 2026’da alınmaya başlanacak ve 12 Mart 2026’da tamamlanacak.

YKS’ye girecek adayların, işlemlerini son güne bırakmadan sistem üzerinden kontrollerini yapmaları öneriliyor.

3 /6 2026 TYT tarihi: 20 Haziran Cumartesi YKS’nin ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Bu oturum, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde aynı anda uygulanacak.

4 /6 AYT ve YDT 21 Haziran Pazar günü yapılacak İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te düzenlenecek. Aynı gün yapılacak üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te başlayacak. Böylece 2026 YKS maratonu, iki gün içinde üç oturumla tamamlanmış olacak.

5 /6 YKS 2026 sonuç tarihi ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, üniversite tercih sürecine yönelik işlemlerini ÖSYM’nin duyuracağı kılavuz çerçevesinde yürütecek.