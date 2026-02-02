Tekirdağ'da okullar tatil mi? 2 Şubat Tekirdağ kar tatili valilik açıklaması var mı?

Malkara ve Saray’da eğitime 1 gün ara verildi

Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları sebebiyle resmi ve özel okullar ile Halk Eğitim Merkezleri dahil tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 2 Şubat’ta durduruldu. İlçelerde eğitim faaliyetleri bir gün süreyle ara verecek.