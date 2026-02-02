Tekirdağ'da okullar tatil mi? 2 Şubat Tekirdağ kar tatili valilik açıklaması var mı?

Tekirdağ'da etkili olması beklenen kar yağışının ardından kar tatili ile ilgili resmi duyuru da geldi. Peki 2 Şubat 2026 Tekirdağ'da okullar tatil edildi mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? İşte resmi açıklamalar.
Tekirdağ’da 2 Şubat 2026 kar tatili gündemin ilk sıralarında yer alırken, resmi duyurular ilçeler bazında netleşmeye başladı. Tekirdağ Malkara ve Saray’da okullar tatil edildi; karar olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle uygulanacak.
Malkara ve Saray’da eğitime 1 gün ara verildi
Kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları sebebiyle resmi ve özel okullar ile Halk Eğitim Merkezleri dahil tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim 2 Şubat’ta durduruldu. İlçelerde eğitim faaliyetleri bir gün süreyle ara verecek.
Kamu personeline idari izin uygulaması
Alınan kararla birlikte kamu kurumlarında görev yapan bazı personel grupları için de idari izin düzenlemesi devreye girdi. Buna göre hamileler, engelliler, gaziler ve malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.
Meteoroloji’den Trakya’ya kuvvetli kar uyarısı
Meteoroloji’nin değerlendirmelerinde Trakya genelinde yağışların önce yağmur olarak başlayacağı, 02.02.2026 sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kara döneceği belirtildi. Uyarıda özellikle Tekirdağ’ın kuzey ve batı kesimlerinde etkili olabilecek yağışların 10–20 cm seviyelerine ulaşabileceği vurgulandı.
Ulaşımda buzlanma ve don riski
Yetkililer, yağışların akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini aktarırken buzlanma, don ve yüksek kesimlerde tipi ihtimaline dikkat çekti. Sürücülerin ve vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması istendi.