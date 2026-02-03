Kredi kartı sahipleri dikkat! 15 Şubat'ta limitler yeniden belirleniyor: Yeni kart limitiniz ne olacak?

LİMİT

Limitlerin düşürülmesinde, kart sahibinin 2025 yılı boyunca yaptığı harcamalar baz alınacak. Hesaplama yöntemi şu şekilde işleyecek:





Örnek 1: 450 bin lira limiti olan bir kişi, 2025'te 200 bin lira harcadıysa boşta kalan 250 bin liralık limitinin yarısı (%50) olan 125 bin lira silinecek. Yeni limit 325 bin lira olarak güncellenecek.





Örnek 2: 600 bin lira limitli kartta 400 bin lira harcama yapıldıysa, boşta kalan 200 bin liranın %50'si (100 bin TL) azaltılacak ve limit 500 bin liraya inecek.

Yüksek limitli kartlar: Toplam limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda ise hesap kesim tarihlerindeki en düşük kullanılabilir limitin %80’i oranında bir azaltmaya gidilecek.