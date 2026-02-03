Kredi kartı sahipleri dikkat! 15 Şubat'ta limitler yeniden belirleniyor: Yeni kart limitiniz ne olacak?

BDDK'nın kredi kartı limitlerine yönelik başlattığı yeni dönem için geri sayım başladı. Bankacılık sektöründe hareketliliğe neden olan karara göre, milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek limit düzenlemeleri için son tarih 15 Şubat olarak belirlendi. Kullanıcıların gelir durumları ile harcama alışkanlıklarını dengelemeyi hedefleyen bu yeni uygulama, sadece tek bir bankayı değil, bir kişinin sahip olduğu tüm kartların toplam limitini kapsayacak. Peki, kimlerin yeni düzenlemeden etkilenecek? İşte detaylar.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan yeni kararlar doğrultusunda, kredi kartı limitlerinde kapsamlı bir düzenlemeye gidiliyor. Bankalara, mevcut kart limitlerini gözden geçirip gelirle uyumlu hale getirmeleri için 15 Şubat tarihine kadar süre tanındı. Bu tarihten itibaren birçok kullanıcının limitinde otomatik azalmalar yaşanması bekleniyor.
400 BİN LİRA SINIRI VE İSTİSNALAR
Limit düzenlemesinde temel kriter, kişinin tek bir bankadaki değil, tüm bankalardaki toplam kredi kartı limiti olacak.
Alt Sınır: Toplam limiti 400 bin lira ve altında olan kullanıcılar, bu genel limit azaltma çalışmasından muaf tutulacak.
Aşım Durumu: Birden fazla bankadan toplamda 600 bin lira limiti olan bir kişi, 400 bin liralık istisna kapsamına girmeyecek ve limit düşüşünden etkilenecek.
Kolay Artırım: 15 Şubat sonrası toplam limiti 400 bin liranın altına düşen müşteriler, yeniden 400 bin liraya kadar artış talep ederse bankalar gelir belgesi istemeden bu talebi karşılayabilecek. Ancak 400 bin liranın üzerindeki artış taleplerinde resmi gelir belgesi ibrazı zorunlu olacak.
LİMİT
Limitlerin düşürülmesinde, kart sahibinin 2025 yılı boyunca yaptığı harcamalar baz alınacak. Hesaplama yöntemi şu şekilde işleyecek:
Örnek 1: 450 bin lira limiti olan bir kişi, 2025'te 200 bin lira harcadıysa boşta kalan 250 bin liralık limitinin yarısı (%50) olan 125 bin lira silinecek. Yeni limit 325 bin lira olarak güncellenecek.
Örnek 2: 600 bin lira limitli kartta 400 bin lira harcama yapıldıysa, boşta kalan 200 bin liranın %50'si (100 bin TL) azaltılacak ve limit 500 bin liraya inecek.
Yüksek limitli kartlar: Toplam limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kartlarda ise hesap kesim tarihlerindeki en düşük kullanılabilir limitin %80’i oranında bir azaltmaya gidilecek.
YENİ BAŞVURULARDA MAAŞ KRİTERİ
2026 yılından itibaren yeni kredi kartı başvurularında yasal limit sınırlamaları daha sıkı uygulanacak. BDDK’nın ilgili kanuna atıfta bulunduğu karara göre:
İlk yıl: Yeni kart sahibi olanlar için limit, net aylık gelirin en fazla 2 katı olabilecek.
İkinci yıl: Kart kullanımında ikinci yıla girildiğinde limit, gelirin en fazla 4 katına çıkarılabilecek.
HEDEF: TAM GELİR UYUMU
Bankalar mevcut durumda müşterinin ödeme düzeni, kredi notu ve sosyal durumuna bakarak özel limit belirleme yetkisine sahip olmaya devam etse de, BDDK tüm limitlerin 2027 yılı başına kadar belgelenmiş gelir durumuyla tamamen uyumlu hale getirilmesini istiyor.