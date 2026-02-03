Yeni Şafak
TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

12:023/02/2026, вторник
G: 3/02/2026, вторник
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün Zonguldak merkez ve ilçelerinde inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapılıyor. Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda yapılan TOKİ çekilişi, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura ile kent genelinde inşa edilecek bin 872 sosyal konut için hak sahipleri belirleniyor. İşte Zonguldak Kilimli, Beycuma, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey, Kozlu TOKİ kazananlar tam isim listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Zonguldak kura çekimi 3 Şubat 2026 Salı günü saat 11:00’de Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Zonguldak merkez Kilimli, Beycuma, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Ereğli, Gökçebey ve Kozlu’da inşa edilecek toplam bin 872 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. TOKİ Zonguldak kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Zonguldak kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Zonguldak kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.


TOKİ ZONGULDAK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


#TOKİ
#Zonguldak
#TOKİ Zonguldak kura sonuçları
#Kilimli
#Beycuma
#Alaplı
#Çaycuma
#Devrek
#Ereğli
#Gökçebey
#Kozlu
