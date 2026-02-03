Kadir Gecesi tarihi 2026: Ramazanın 27. gecesi hangi gün? Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek? Diyanet takvimi

Ramazan ayına geri sayım sürerken Türkiye’de milyonlarca kişi 'Kadir Gecesi ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin 2026 yılı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimiyle netleşti. Peki 2026 Ramazan takvimine göre Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor, 27. gece hangi tarih oluyor? Bu mübarek gecede yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve Kadir Gecesi’nin faziletine dair öne çıkan tüm detaylar haberimizde.
Ramazan 2026 takvimi kapsamında en çok araştırılan gecelerden biri olan Kadir Gecesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle netleşti. İslam dünyasında “bin aydan daha hayırlı” kabul edilen bu gecenin, 2026 yılında 16 Mart Pazartesi gecesi idrak edileceği bildirildi.
2026 Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?
Kadir Gecesi’nin kesin tarihinin Kur’an’da açıkça belirtilmediği, ancak Peygamber Efendimizin (s.a.s) bu geceyi Ramazan ayının son 10 günü içinde özellikle tek gecelerde aramayı tavsiye ettiği ifade ediliyor. Bu doğrultuda Türkiye’de ve İslam coğrafyasında yaygın kabul gören uygulamayla Ramazan’ın 27. gecesi Kadir Gecesi olarak değerlendiriliyor. 2026 Ramazan takvimine göre bu gece 16 Mart Pazartesi gecesi yaşanacak.
Kadir Gecesinin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır?
Kadir Gecesi Kur’ân’da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur’ân, Ramazan ayında (el-Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. (el-Kadr, 97/1) Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a (r.a.); İbn Mes’ud’un (r.a.), ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir Gecesine tesadüf edebilir’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resûlullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınlan gözü almayacak şekilde doğmasıdır.’” (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179 [762])
Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808]) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 179-180 [762]) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 3 [2017] Müslim, Sıyâm, 207 [1165]) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır. (Buhârî, Fazlu leyleti’l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165]) Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.
Kadir gecesinin anlam ve önemi nedir? Kadir gecesinde neler oldu?
Üç ayların üçüncüsü olan ramazan ayının 27. Gecesi Kadir gecesi olarak işaret edilse de Peygamber Efendimiz son on günün tekli gecelerinde Kadir Gecesinin aranmasını tavsiye etmişti. Allah’ın peygamberler vasıtasıyla insanlara son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur’an’ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası olduğu için bu olayın gerçekleştiği Kadir Gecesi özel bir anlam taşır.
Kadir suresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.
Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).
Kadir gecesinde yapılacak ibadetler neler?
Müslümanlar için Kadir Gecesi; dua, tövbe ve ibadetlerle değerlendirilen özel geceler arasında yer alıyor. Bu gecede özellikle Kur’an-ı Kerim okunması, salavat getirilmesi, zikirle meşgul olunması ve af dilenmesi öne çıkıyor. Kadir Gecesi’nde yapılan ibadetlerin kabul edileceği inancı, müminlerin bu geceyi daha yoğun bir şekilde ihya etmesine vesile oluyor.
Bu mübarek gecede yapılabilecek ibadetler şöyle sıralanıyor:
- Kaza ve nafile namaz kılmak
- Dua etmek, tövbe etmek
- Kur’an-ı Kerim okumak veya dinlemek
- Salat-u selam getirmek
- Zikir çekmek ve tefekkür etmek
Kadir gecesinin önemi ve fazileti
İslam inancında Kadir Gecesi’nin, tan yeri ağarıncaya kadar esenlik ve huzur taşıdığı belirtiliyor. Kur’an-ı Kerim’de bu gecede meleklerin ve Cebrâil’in (a.s) yeryüzüne indiği ifade ediliyor. Peygamber Efendimizin (s.a.s), Kadir Gecesi’ni ihya edenlerin bağışlanacağına dair hadisleri de bu gecenin önemini pekiştiriyor. Ayrıca Bakara Suresi’nin 185. ayetinde Kur’an’ın Ramazan ayında indirildiği vurgulanıyor; bu nedenle Kadir Gecesi Ramazan’ın en kıymetli zamanlarından biri olarak görülüyor.