6 ŞUBAT'TA OKUL TATİLİ OLAN İLLER! 6 Şubat cuma günü tatil olan iller hangileri, ders var mı, yok mu?

6 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yapan milyonlarca öğrenci, Ramazan Bayramı ile birleşecek ara tatil öncesinde olası tatil kararlarına odaklandı.
Okullarda ders zilinin çalmasının ardından gözler 6 Şubat Cuma gününe çevrildi. Hafta sonu ile birleştiğinde 3 günlük tatil ihtimali, bazı illerde eğitim gören öğrenciler için yeniden gündeme geldi.
6 ŞUBAT CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem 11 ili de etkileyerek büyük hasarlara yol açmıştı. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremlerin yıl dönümü dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda 6 Şubat'ta, deprem bölgesinde bulunan 5 şehrin okulları tatil edilmişti. Bu yıl ise 6 Şubat, Cuma gününe denk geliyor. Bu bağlamda 6 Şubat'ta okullar var mı yok mu sorgulanıyor.
Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıl dönümünde, ilde düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 6 Şubat 2026 Cuma tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi (sağlık, ulaşım, asayiş/güvenlik vs) için asgari düzeyde personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanlar 6 Şubat 2026 tarihinde idari izinli sayılacaktır."
6 ŞUBAT'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta okullar bir günlüğüne tatil edildi. Henüz diğer illerin valiliklerinden açıklama gelmedi.
6 ŞUBAT RESMİ TATİL Mİ?
6 Şubat resmi tatil değildir. Bu sebeple, tatil kararı alınması halinde de kamu idareleri ve özel sektör işyerleri normal iş seyrine devam edecek. Kamuda ise isteyenler iş aksaklığına mahal vermeden idari izinli sayılabilecek.