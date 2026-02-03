Yeni Şafak
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2026?

15:473/02/2026, Salı
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinde yeni yıl senaryoları netleşmeye başladı. 2026 için masaya gelen rakamlar, olası artış beklentisini güçlendirdi.

Emeklilerin her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde aldığı ikramiyeler için 2026 hesapları başladı. Enflasyon oranları ve maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte kulislerde konuşulan yeni rakamlar dikkat çekiyor.

EMEKLİ İKRAMİYE ZAMMI KONUŞULMAYA BAŞLADI

17.7 milyon emeklinin 2026 Ocak zammı son enflasyon verisiyle birlikte belli oldu. Yüzde 12,19 olarak ortaya çıkan artışı maaşlarında gören hak sahipleri 20 bin TL'ye çıkarılan en düşük emekli aylığı düzenlemesiyle de fark ödemelerine odaklandı.

16.881 TL maaş alanların fark ödemeleri 4 Şubat Çarşamba günü hesaplarda görülecek.

2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Henüz resmi bir karar açıklanmasa da, ekonomik göstergeler ve konuşulan rakamlar şu senaryoları öne çıkarıyor:

Mevcut Durum: 4.000 TL (2025 yılı rakamı)

Konuşulan Rakım: 5.000 TL

Peki, süreç nasıl işleyecek?

Bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından bayram ikramiyelerine ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, Hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor.

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlıyor. Ramazan Bayramı ise 20-24 Mart tarihleri arasında olacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Ödeme takvimi taslağına göre normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak.

Emekli Sandığı emeklilileri 10 Mart Salı günü alırken, SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17,18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart Çarşamba günü, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek.

26 Mayıs Salı yarım gün arife ile başlayan Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba ile 30 Mayıs Cumartesi arasında dört tam gün olarak kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği hesaplanıyor.

