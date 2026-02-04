Yeni Şafak
Doğum izni süresi yükseltildi mi, torba yasa Meclis’ten geçti mi?

11:174/02/2026, Çarşamba
Doğum izni düzenlemesinde son durum nedir?
AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve doğum izninin yükseltilmesini öngören düzenleme ile 15 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım sitelerinde hesap açmasının engellenmesine yönelik hükümleri içeren kanun teklifinin, ilerleyen günlerde Meclis'e sunulması bekleniyor. Peki doğum izni süresi kaç gün olacak, doğum izni düzenlemesinden kimler yararlanacak?

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta başkanlığında doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinin çalışmalarında sona geldi.

Doğum izni süresi kaç gün olacak?

AK Parti milletvekillerince hazırlanan kanun teklifle, "doğum izni" süresi 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılacak.

Doğum izni düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatındaki tüm kadınlar düzenlemeden yararlanacak.

"Devlet Memurları Kanunu", "İş Kanunu" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu"nda yer alan doğum izni süreleri doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak yeniden düzenlenecek.

15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya hesabı açması yasak mı?

Ayrıca bu teklifle çocukları internetin zararlarından korumak amacıyla düzenlemelere de gidilecek. Teklifle, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açamayacak, sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilecek. Bu konuda kimlik doğrulama uygulamasına geçilecek.

Sosyal medya platformları yaş gruplarını gözeterek filtreleme gerçekleştirecek, çocuklara uygun olmayan içeriklerin gösterilmemesini sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında çocuklarla yönelik sosyal medya düzenlemesi hakkında bilgi vererek sunum yapmıştı.

