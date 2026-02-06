Kredi borçları kaç ay vadeyle yapılandırılacak?

BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, konut kredilerindeki sınırlamalarda sıfır ve ikinci el ayrımı kaldırıldı. Artık kredi kullanım miktarları sadece evin bedeline göre belirlenecek.5 milyon lira ve altındaki evlerin yüzde 70’ine, 5 ile 10 milyon lira arasındaki evlerin ise yüzde 50’sine kadar kredi kullanılabilecek. İkinci konutunu alanlar için ise limitlerin yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.