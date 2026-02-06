Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) aldığı kararla, kredi borçlarına yapılandırma hakkı tanıdı. 3 ay içinde başvuru yapılması halinde kredi borçları 48 ay vadeyle yapılandırılacak. BDDK’nın bir başka düzenlemesi de ihtiyaç kredisi ve konut kredilerine yeni düzenlemeler oldu. Peki 5 milyon lira ve altındaki evlere yüzde kaç kredi kullanılacak?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarına yönelik borç yapılandırmasına ilişkin düzenlemenin detaylarını açıkladı. İşte detaylar.
Kredi borçları kaç ay vadeyle yapılandırılacak?
Kredi kartı veya ihtiyaç kredilerindeki borçlar için azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi. Toplam kredi kartı limitleri ise yeniden düzenlendi. Tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin lirayı aşması hâlinde, kullanılmayan kart limitleri bankalarca kısmi bir oranda azaltılacak. Bankalar, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerini, 1 Ocak 2027’ye kadar ortalama gelirlerle uyumlu hale getirecek.
BDDK şu veriyi de paylaştı: “750 bin TL altında kredi kartı kullanıcısının toplam kredi kartı sahipliği içerisindeki oranı ise yaklaşık yüzde 90 düzeyindedir. 750 bin TL üzerinde limite sahip olanların kredi kartı toplam limitinden aldıkları pay yüzde 48 seviyesinde olup, bu kullanıcıların kredi kartı doluluk oranları yaklaşık yüzde 20’dir.”
5 milyon lira ve altındaki evlere yüzde kaç kredi kullanılacak?
BDDK’nın bir başka düzenlemesi de ihtiyaç kredisi ve konut kredilerine yeni düzenlemeler oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesi ve tüketicinin korunması amacıyla kredi kartları, ihtiyaç kredileri, konut kredileri ile kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) limitlerine ilişkin yeni kararlar aldı.
BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, konut kredilerindeki sınırlamalarda sıfır ve ikinci el ayrımı kaldırıldı. Artık kredi kullanım miktarları sadece evin bedeline göre belirlenecek.5 milyon lira ve altındaki evlerin yüzde 70’ine, 5 ile 10 milyon lira arasındaki evlerin ise yüzde 50’sine kadar kredi kullanılabilecek. İkinci konutunu alanlar için ise limitlerin yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.