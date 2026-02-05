Emekli bayram ikramiyesi zammı 2026: SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyesi artacak mı? Son beklentiler

2026 yılı başında yapılan maaş düzenlemeleriyle birlikte emekli bayram ikramiyesi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak tutarın ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl her bayram için 4 bin TL ödenmişti. Bu yıl için ise 5 bin TL ihtimali öne çıkıyor.