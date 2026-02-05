Emekli bayram ikramiyesi zammı 2026: SSK ve Bağkur emeklileri için bayram ikramiyesi artacak mı? Son beklentiler

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2026 emekli bayram ikramiyesi için beklenti yükseldi. Maaş zamlarının ardından Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenecek ikramiyenin 5 bin TL’ye çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri, kimlerin yararlanacağı ve olası zam senaryoları netleşmeden önce tüm detaylar yakından takip ediliyor.
2026 yılı başında yapılan maaş düzenlemeleriyle birlikte emekli bayram ikramiyesi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak tutarın ne kadar olacağını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl her bayram için 4 bin TL ödenmişti. Bu yıl için ise 5 bin TL ihtimali öne çıkıyor.
Bayram ikramiyesinde artış beklentisi
Hazine ve bütçe dengeleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde, ikramiyenin bir önceki yıla göre yükseltilmesi seçeneği masada bulunuyor. Kulislerde konuşulan senaryolara göre, emekli bayram ikramiyesinin 5 bin TL’ye çıkarılması halinde emekliler 2026 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı’nda toplam 10 bin TL ödeme alacak. Ancak kesin rakam için resmi karar bekleniyor.
Hükümetten açıklama: Çalışmalar sürüyor
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis’te yaptığı değerlendirmede emeklilere yönelik destek başlıklarının bütüncül bir çerçevede ele alındığını belirtti.
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında, hane bazlı gelir durumlarının dikkate alındığını vurgulayan Akbaşoğlu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve ilgili bakanlıkların konu üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Ramazan Bayramı ödemeleri ne zaman yapılacak?
2026 yılında Ramazan Bayramı’nın 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilmesi bekleniyor.
Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, emekli ikramiyelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce, tahsis numarasına göre 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Kimler bayram ikramiyesi alabiliyor
SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı veya ölüm aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanıyor.
Dul ve yetim aylığı alanlara ödeme, hak sahipliği oranına göre yapılıyor. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise rapor oranı doğrultusunda ikramiye alabiliyor.
Özel sandıklardan emekli olanlar ile engelli maaşı ve evde bakım yardımı alanlar bu kapsamda değerlendirilmiyor.