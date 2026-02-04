MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM AİS giriş belgesi sorgulama

2026 MSÜ sınavına girecek adaylar, sınav yeri bilgisinin yer aldığı sınava giriş belgesinin yayınlanmasını bekliyor. ÖSYM tarafından 1 Mart 2026’da yapılacak Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. Belgeler, sınav haftasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle alınabilecek.
2026 MSÜ sınav giriş belgesi ve sınav yerleri, adayların gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından uygulanacak Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için sınava giriş belgesinin henüz yayınlanmadığı belirtilirken, adaylar sınav merkezi ve salon bilgilerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek.
Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, MSÜ sınav giriş belgesini sınavın yapılacağı hafta içinde “https://ais.osym.gov.tr” adresinden temin edebilecek. Buna göre MSÜ sınav yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce, 16 Şubat haftasında erişime açılması bekleniyor.
MSÜ 2026 sınavı hangi tarihte yapılacak?
2026-MSÜ, 1 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde uygulanacak. Sınava ilişkin başvurular 5 Ocak–29 Ocak tarihlerinde alınmış, geç başvurular ise 3 Şubat 2026’da tamamlanmıştı. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte gözler, sınav yerleri ve giriş belgesine çevrildi.
Sınava girerken hangi belgeler gerekli?
Adayların sınava katılabilmesi için sınava giriş belgesinin yanında geçerli bir kimlik belgesi bulundurması gerekiyor. ÖSYM’nin bilgilendirmesine göre fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. kimlik kartı ya da süresi geçmemiş fotoğraflı pasaport, sınav günü zorunlu belgeler arasında yer alıyor.
MSÜ sınavı kaç soru, kaç dakika?
MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde hazırlanmış 120 sorudan oluşan, beş seçenekli çoktan seçmeli bir test uygulanacak. Tek kitapçık üzerinden yapılacak sınavda cevaplar optik forma işaretlenecek. Sınav süresi ise 165 dakika olacak.