MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM AİS giriş belgesi sorgulama

2026 MSÜ sınav giriş belgesi ve sınav yerleri, adayların gündemindeki yerini koruyor. ÖSYM tarafından uygulanacak Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için sınava giriş belgesinin henüz yayınlanmadığı belirtilirken, adaylar sınav merkezi ve salon bilgilerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek.