Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları asil isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları asil isim listesi sorgulama ekranı

17:334/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar’da hayata geçirilecek projeler için kura çekimi yarın (5 Şubat Perşembe günü) saat 11:00'de yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası, ilçe ilçe ve kategori kategori uygulanacak ve kentte inşa edilecek toplam 4 bin 370 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılar için ayrılan konutların asil hak sahipleri belli olacak. Vatandaşlar ise TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçlarının nasıl ve nereden öğrenileceğini merak ediyor. İşte 2026 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları asil isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ’nin Afyonkarahisar kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek Saat 11.00’de başlayacak çekiliş, noter huzurunda yapılacak.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.


TOKİ AFYON KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.


TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)


TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

Afyonkarahisar TOKİ konutları nerede var, hangi ilçeye ne kadar sosyal konut yapılacak?

AFYONKARAHİSAR MERKEZ 900

BEYYAZI 50

ÇAYIRBAĞ 50

FETHİBEY 79

GEBECELER 79

IŞIKLAR 50

KOCATEPE 110

NURİBEY 94

SÜLÜMENLİ 50

BAŞMAKÇI 79

BAYAT 79

BOLVADİN 100

BOLVADİN DİŞLİ 63

ÇAY 50

ÇAY PAZARAĞAÇ 50

ÇOBANLAR 80

ÇOBANLAR KOCAÖZ 63

DAZKIRI 63

DİNAR 100

HAYDARLI 6

TATARLI 63

EMİRDAĞ 200

GÖMÜ 103

DAVULGA 50

GÖKÇEK 47

HOCALAR 50

İHSANİYE 79

DÖĞER 163

GAZLIGÖL 63

KAYIHAN 79

YAYLABAĞI 63

İSCEHİSAR 79

SEYDİLER 63

SANDIKLI 190

AKHARIM 79

SİNANPAŞA 100

AKÖREN 63

DÜZAĞAÇ 63

KILIÇARSLAN 63

KIRKA 35

KÜÇÜKHÜYÜK 63

SERBAN 50

TINAZTEPE 100

SULTANDAĞI 60

ŞUHUT 150

Afyon'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Afyon'da fiyatlar şu şekilde:

Afyonkarahisar'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Afyonkarahisar'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Afyonkarahisar'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#TOKİ
#TOKİ Afyonkarahisar kurası
#TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış Olimpiyatları Türkiye kadrosu kaç kişi, hangi sporcular var? Google olimpiyat doodle’ı neden çıktı, 2026 Kış Olimpiyatları başladı mı?