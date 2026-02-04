TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar’da hayata geçirilecek projeler için kura çekimi yarın (5 Şubat Perşembe günü) saat 11:00'de yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası, ilçe ilçe ve kategori kategori uygulanacak ve kentte inşa edilecek toplam 4 bin 370 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Kura sonucunda şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılar için ayrılan konutların asil hak sahipleri belli olacak. Vatandaşlar ise TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçlarının nasıl ve nereden öğrenileceğini merak ediyor. İşte 2026 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları asil isim listesi sorgulama ekranı.
TOKİ’nin Afyonkarahisar kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek Saat 11.00’de başlayacak çekiliş, noter huzurunda yapılacak.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Afyonkarahisar TOKİ konutları nerede var, hangi ilçeye ne kadar sosyal konut yapılacak?
AFYONKARAHİSAR MERKEZ 900
BEYYAZI 50
ÇAYIRBAĞ 50
FETHİBEY 79
GEBECELER 79
IŞIKLAR 50
KOCATEPE 110
NURİBEY 94
SÜLÜMENLİ 50
BAŞMAKÇI 79
BAYAT 79
BOLVADİN 100
BOLVADİN DİŞLİ 63
ÇAY 50
ÇAY PAZARAĞAÇ 50
ÇOBANLAR 80
ÇOBANLAR KOCAÖZ 63
DAZKIRI 63
DİNAR 100
HAYDARLI 6
TATARLI 63
EMİRDAĞ 200
GÖMÜ 103
DAVULGA 50
GÖKÇEK 47
HOCALAR 50
İHSANİYE 79
DÖĞER 163
GAZLIGÖL 63
KAYIHAN 79
YAYLABAĞI 63
İSCEHİSAR 79
SEYDİLER 63
SANDIKLI 190
AKHARIM 79
SİNANPAŞA 100
AKÖREN 63
DÜZAĞAÇ 63
KILIÇARSLAN 63
KIRKA 35
KÜÇÜKHÜYÜK 63
SERBAN 50
TINAZTEPE 100
SULTANDAĞI 60
ŞUHUT 150
Afyon'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Afyon'da fiyatlar şu şekilde:
Afyonkarahisar'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Afyonkarahisar'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Afyonkarahisar'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.