AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 2026: AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme takvimi netleşti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için 2025-2026 öğretim yılı 2026 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı. Süreç, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle tamamlanıyor.

Kayıt yenileme adımı, öğrencinin ders seçimi (ekle-sil) yapmasıyla başlıyor. Dersler seçilmeden bankada ödeme bilgisi oluşmadığı için öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatıramıyor. Ders seçimi, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminde e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle gerçekleştirilecek.

Kayıt yenileme yapacak öğrenciler için fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmayacak. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS’yi aşmayacak şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.