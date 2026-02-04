AÖF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri 2026: AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi için kayıt yenileme sürecini başlattı. İşlemler 2 Şubat 2026’da başladı ve 13 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrencilerin önce ders seçimi (ekle-sil) yapması gerekiyor; ders seçimi yapılmadan ödeme ekranı oluşmuyor. Ödemeler Ziraat Bankası kanalları üzerinden yapılacak.
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi kayıt yenileme takvimi netleşti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için 2025-2026 öğretim yılı 2026 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başladı. Süreç, ders seçimi ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle tamamlanıyor.
AÖF kayıt yenileme tarihleri (2026 bahar dönemi)
AÖF kayıt yenileme işlemleri 02 Şubat 2026 Pazartesi ile 13 Şubat 2026 Cuma tarihleri arasında yapılacak. Kayıt yenileme kılavuzuna Anadolu Üniversitesi’nin resmî internet adresi üzerinden erişilebilecek.
AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? (ders seçimi şart)
Kayıt yenileme adımı, öğrencinin ders seçimi (ekle-sil) yapmasıyla başlıyor. Dersler seçilmeden bankada ödeme bilgisi oluşmadığı için öğrenciler kayıt yenileme ücretini yatıramıyor. Ders seçimi, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sisteminde e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle gerçekleştirilecek.
Ders seçimi kuralları: 45 AKTS ve 10 ders sınırı
Kayıt yenileme yapacak öğrenciler için fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmayacak. Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS’yi aşmayacak şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.
AÖF kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir, nereden yatırılır?
Ders seçimi sonrası ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme ekranını Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Ödemeler Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak ve son gün 22.30’a kadar tamamlanabilecek.
Ödeme yöntemleri şöyle:
Kredi kartı / banka kartı
İnternet bankacılığı
ATM (kartlı / kartsız)
Mobil bankacılık
Ziraat Bankası şubelerinden ödeme alınmayacağı belirtildi.