TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman yapılacak, isim listesi açıklandı mı? TOKİ Muğla 6 bin 417 konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Muğla kura çekimi için geri sayım sürerken, Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuran binlerce kişi 'Muğla kura tarihi açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı?' sorularına yanıt arıyor. Türkiye genelinde devam eden kura sürecinde Muğla’daki 6 bin 417 konut için henüz net bir tarih paylaşılmadı. Kabul ve ret listeleri, ilçe kontenjan dağılımı ve kura sonuçlarının nereden sorgulanacağına dair tüm güncel bilgiler yakından takip ediliyor.

1 /8 Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı devam ediyor. TOKİ Muğla kura tarihi, TOKİ Muğla isim listesi ve kabul–ret durumu, başvuru sahiplerinin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

2 /8 Muğla’da 6 bin 417 konutluk büyük proje

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konut projesi kapsamında Muğla’da toplam 6 bin 417 konut inşa edilmesi planlanıyor. Konutlar; Menteşe başta olmak üzere Bodrum, Fethiye, Milas ve diğer ilçelerde hayata geçirilecek. Hak sahipleri ise noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

3 /8

İsim listeleri henüz paylaşılmadı

Muğla için başvurularını tamamlayan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi şu an için açıklanmış değil. Yetkililer, listelerin TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki günlerde erişime açılacağını duyurdu. Adaylar, başvuru durumlarını T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. TOKİ MUĞLA KABUL VE RED İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI





4 /8 Kura tarihi için resmi açıklama bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan 2–8 Şubat kura takviminde Muğla’ya özel bir tarih yer almadı. Bu nedenle TOKİ Muğla kurası ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Resmi tarih açıklandığında kamuoyuyla paylaşılacak.

5 /8 İlçelere göre kontenjan dağılımı

Muğla genelinde yapılacak 6 bin 417 konutun ilçe bazlı dağılımı netleşmiş durumda. Buna göre Menteşe’de 5 bin 400, Bodrum’da 500, Milas’ta 200, Fethiye’de 150, Seydikemer’de 75, Kavaklıdere’de 50 ve Köyceğiz’de 42 konut inşa edilecek.

6 /8

Kura sonuçları nereden sorgulanacak?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri açıklanacak. Vatandaşlar, sonuçlara TOKİ’nin resmi sitesi ile e-Devlet üzerinden ulaşabilecek ve hak sahipliği durumlarını çevrim içi olarak kontrol edebilecek. TOKİ KUR SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

7 /8