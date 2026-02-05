Pankreas kanserinde yeni umut: Yüzde 92 oranında başarı sağlıyor

Mevcut yöntemlerle teşhiste geç kalındığından,, hastaların büyük bir bölümü ilk üç ay içinde hayatını kaybediyor. Uzmanlar, bu yeni testin özellikle risk grubundaki kişilerin takibinde ve erken müdahalede hayati bir rol oynayacağını belirtiyor.

Testin yaygın kullanıma girmesi için geniş kapsamlı klinik çalışmalar beklense de, elde edilen veriler, ölümcül kanser türlerine karşı yeni bir umut ışığı olarak görülüyor.