Pankreas kanserinde yeni umut: Yüzde 92 oranında başarı sağlıyor

ABD'de geliştiren yeni bir kan testi pankreas kanserinin erken teşhisine yardımcı olma umudu taşıyor. Yapılan testlerde, pankreas kanseri vakaları yüzde 92’ye yakın bir doğruluk oranıyla tespit edildi.
PANKREAS KANSERİNDE KAN TESTİ
Bilim dünyası, "sessiz katil" olarak bilinen bu hastalıkla mücadelede, yeni bir kan testi geliştirdi.
ABD'deki Pensilvanya Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, kanda bulunan dört farklı biyobelirteç birleştirildi. Yapılan testlerde, pankreas kanseri vakaları yüzde 92’ye yakın bir doğruluk oranıyla tespit edildi.
Uzmanlar, hastalığın henüz cerrahi müdahaleye uygun olduğu erken evrelerde bile teşhiste yüzde 87,5 oranında başarı sağlandığını söylüyor.
Mevcut yöntemlerle teşhiste geç kalındığından,, hastaların büyük bir bölümü ilk üç ay içinde hayatını kaybediyor. Uzmanlar, bu yeni testin özellikle risk grubundaki kişilerin takibinde ve erken müdahalede hayati bir rol oynayacağını belirtiyor.
Testin yaygın kullanıma girmesi için geniş kapsamlı klinik çalışmalar beklense de, elde edilen veriler, ölümcül kanser türlerine karşı yeni bir umut ışığı olarak görülüyor.