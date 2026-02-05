Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın açıkladığı takvim kapsamında TOKİ kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Takvime göre İstanbul projeleri için kura çekilişi yapılacak ve İstanbul'da inşa edilecek toplam 100 bin konutun hak sahipleri belirlenecek. Öte yandan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul merkez ve ilçelerinde yapılacak konutlar için hak sahibi belirleme kura çekiminin tarihi ise henüz açıklanmadı. Bu gelişmelerle birlikte İstanbul’da TOKİ konutları nereye yapılacak, hangi ilçeleri kapsayacak? Kuraya katılacaklar listesi açıklandı mı? soruları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde illerin kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda yapılıyor. En çok sosyal konutun yapılacağı İstanbul’da TOKİ kura tarihi merak konusu. Peki İstanbul 500 bin ne zaman? 500 bin TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?
500 bin TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. İstanbul için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek. İstanbul için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
İstanbul 500 bin ne zaman, TOKİ İstanbul kura çekiliş tarihi nereden açıklanacak?
500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.
Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.
İstanbul'da TOKİ sosyal konut evleri nereye, hangi ilçelere yapılacak?
TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.
Projede en fazla konutun yapılacağı iller arasında İstanbul 100 bin ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek. Sosyal konutların ilçe bazında nereye yapılacağı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek?
İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.