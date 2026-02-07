Yeni Şafak
Samsun'da 'Onuachu' fırtınası: Samsunspor 0-3 Trabzonspor (ÖZET)

Paul Onuachu'nun gol sonrası yaşadığı sevinç.

Trabzonspor, Süper Lig 21. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavililere üç puanı getiren golleri 23 ile 81. dakikada Paul Onuachu (2) ve 90+1. dakikada Ernest Muçi (P) attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 3-0 kazandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 23 ile 81. dakikada Paul Onuachu (2) ve 90+1. dakikada Ernest Muçi (P) kaydetti. Ayrıca Nijeryalı golcü Onuachu'nun iki golü VAR'a takıldı.

Bu sonucun ardından bordo-mavililer puanını 45'e yükselterek 3. sırada zirve takibini sürdürdü. Samsunspor ise 30 puanla 7. sırada kaldı.

Trabzonspor bir sonraki hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Zeki, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Mustafa, Augusto, Onuachu.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7' Holse'nin pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

17' Augusto'un ceza sahasında sert şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlak Mustafa Eskihellaç'ın önünde kalırken bu oyuncunun şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

23' Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

41' Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın plasesinde kaleye yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

İKİNCİ YARI

51' Trabzonspor, Onuachu ile 51. dakikada ikinci golü buldu fakat VAR incelemesi sonrası, golden önce faul olduğu belirlenince gol iptal edildi.

59' Samsunspor, Onuachu’nun iptal edilen golündeki faulün olduğu noktadan serbest vuruş kazandı. Kırmızı-beyazlılar, Ndiaye ile eşitlik golünü kaydetse de ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

81' Trabzonspor, Onuachu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

90+1' Trabzonspor Ernest Muçi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi.


SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
