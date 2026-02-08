Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine başladı. Yurdun birçok noktasında etkisini artıran sağanak yağışlar ve soğuk hava, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün peş peşe yayımladığı yağmur ve kar uyarılarıyla birlikte yarın okullar tatil mi? sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Olumsuz hava koşullarının bazı illerde ulaşımı ve günlük yaşamı etkilemesi beklenirken, öğrenciler ve veliler 9 Şubat Pazartesi günü için valiliklerden gelecek olası kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki okullar tatil mi, valiliklerden 9 Şubat Pazartesi kar tatiliyle ilgili resmi bir duyuru var mı, son durum ne?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı son hava tahmin raporunda çok sayıda il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. MGM'nün uyarı sonrası özellikle öğrenci ve veliler, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı. Meteoroloji’nin paylaştığı tahminlere göre; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okul var mı valilikten açıklama geldi mi?
9 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin resmi makamlardan henüz bir duyuru yapılmadı. Eğitim öğretime ara verilmesine yönelik bir karar alınması halinde, gelişmeler haberimizde olacaktır.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmakta.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde biraz azalacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Rüzgarın ise genellikle güney, Marmara ve Batı Karadeniz’de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde kar yağışlı 4
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, yarın gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 14