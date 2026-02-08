Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) gece saatlerinde kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, yarın gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 14