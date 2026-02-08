Gaziantep TOKİ kura çekimi ne zaman 2026? 13 bin 890 TOKİ Gaziantep hak sahipliği belirleme kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ülke genelinde devam eden kura çekilişleri sürerken, Gaziantep etabına ilişkin bekleyiş de giderek artıyor. 29 Aralık’ta başlayan çekilişlerin ardından, Gaziantep’te inşa edilecek 13 bin 890 sosyal konut için hak sahipliğini belirleyecek kura tarihine odaklanan vatandaşlar, resmi takvimin açıklanmasını bekliyor. Proje çerçevesinde hayata geçirilecek konutların hangi ilçeleri kapsayacağı ve kura çekilişinin hangi tarihte yapılacağına dair detayların, TOKİ tarafından yapılacak duyuruyla netleşmesi bekleniyor. Peki TOKİ kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesinde kura heyecanı devam ediyor. 81 ili kapsayan 500 bin konut projesinde birçok ilde hak sahipleri belirlenirken, Gaziantep için geri sayım başladı. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, Gaziantep TOKİ kura tarihine ilişkin yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.
TOKİ GAZİANTEP 13 bin 890 KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ Gaziantep 13 bin 890 konut için hak sahipliği belirleme kurası için tarih henüz açıklanmadı. 500 bin sosyal konut projesinde Gaziantep TOKİ kura çekilişinin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?
TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor.
Gaziantep TOKİ kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı?
500 bin sosyal konut projesinde Gaziantep TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Gaziantep kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Gaziantep'te hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Gaziantep'te kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
GAZİANTEP TOKİ FİYATLARI NE KADAR?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Gaziantep'te fiyatlar şu şekilde:
Gaziantep'te 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Gaziantep'te 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Gaziantep'te 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.