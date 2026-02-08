TOKİ Kütahya kura sonuçları: Kütahya TOKİ kura çekimi canlı izle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Yüzyılın Konut Projesi'nde 9 Şubat Pazartesi günü kura çekimi yapılacak illerden biri Kütahya oldu. 3 bin 592 konut için noter huzurunda gerçekleştirilecek TOKİ Kütahya kura çekilişi canlı olarak takip edilecek. TOKİ sosyal konutları 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 daire olarak inşa edilecek. İşte 2026 TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kütahya projeleri için hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekiliyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kütahya'da yapımı planlanan 3 bin 592 konut için kura çekimi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Kütahya TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

500 BİN SOSYAL KONUT KÜTAHYA HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI ÇEKİLİŞİ - CANLI İZLE





TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR? TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler. Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek: TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr) e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

TOKİ KÜTAHYA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)



