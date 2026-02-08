Cemre takvimi 2026: İlk cemre ne zaman düşecek, havalar ne zaman ısınacak? Cemre havaya, suya ve toprağa hangi gün düşer? İşte tarihler

2026 yılı cemre takvimi, şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte yeniden gündemde. Halk takvimine göre cemreler, her yıl olduğu gibi bu yıl da havaya, suya ve toprağa birer hafta arayla düşecek. İlk cemreyle birlikte Türkiye genelinde soğukların etkisini yavaş yavaş kaybetmesi beklenirken, baharın ilk işaretleri de kendini göstermeye başlayacak.

1 /6 2026 cemre düşme tarihleri, şubat ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte Türkiye genelinde yakından takip ediliyor. Baharın habercisi olarak kabul edilen cemreler, halk inancına göre kışın etkisini aşamalı biçimde azaltarak doğanın uyanışını başlatıyor. Her yıl belirli bir sıra ve takvimle gerçekleştiğine inanılan bu süreç, 2026’da da aynı düzenle ilerleyecek.

2 /6 2026 cemre düşme tarihleri ve sıralaması Geleneksel halk takviminde cemreler üç aşamada değerlendirilir. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü ve son cemre ise toprağa düşer. Bu sıralamanın, doğadaki ısınma sürecinin aşamalarını temsil ettiğine inanılır.

3 /6 İlk cemre ne zaman ve nereye düşecek? 2026 yılında ilk cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Bu dönemle birlikte Türkiye’de atmosferdeki sert soğukların kırılması ve gündüz sıcaklıklarının daha belirgin hissedilmesi bekleniyor. Halk arasında bu aşama, bahara geçişin ilk adımı olarak kabul ediliyor.

4 /6 İkinci ve üçüncü cemre tarihleri İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek. Denizler, göller ve akarsular üzerindeki soğuk etkinin zayıfladığı bu dönemin ardından, üçüncü cemre 5-6 Mart’ta toprağa düşecek. Son cemreyle birlikte tarımsal faaliyetlerin başladığı, doğada canlanmanın hız kazandığı kabul ediliyor.

5 /6 Cemre nedir, neden önemlidir? Cemre kelimesi Arapça kökenli olup “kor” ve “köz” anlamına gelir. Anadolu’da ve Orta Asya’dan Balkanlar’a uzanan geniş bir kültürel coğrafyada, cemreler kış mevsiminin sona erdiğini simgeleyen bir zaman işareti olarak görülür. Halk takviminde bu dönem, doğanın bahara hazırlanma süreciyle ilişkilendirilir.