ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 ATA AÖF sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz yarıyılı final sınavlarının 15 Ocak itibarıyla açıklanmasının ardından, geçme notunu sağlayamayan öğrenciler için bütünleme süreci başladı. Türkiye’nin farklı illerinde öğrenim gören binlerce açıköğretim öğrencisi, 2026 ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin duyuruları araştırıyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı hangi tarihlerde yapılacak?

Atatürk Üniversitesi’nin akademik takvimine göre ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları, 14 ve 15 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar üç ayrı oturum halinde uygulanacak ve öğrenciler, sorumlu oldukları derslere bu oturumlarda katılım sağlayacak.

ATA AÖF bütünleme sınavı oturum saatleri

Bütünleme sınavlarının ilk oturumu 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 09.30’da başlayacak. Aynı gün ikinci oturum saat 14.00’te yapılacak. Üçüncü ve son oturum ise 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 09.30’da gerçekleştirilecek.

Sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınavlarına ilişkin sınav giriş belgeleri ve sınav merkezleri henüz erişime açılmadı. Atatürk Üniversitesi tarafından resmi bir duyuru yapılması halinde, giriş belgeleri öğrenci bilgi sistemi üzerinden ilan edilecek. Açıklama yapıldığında bilgiler güncellenecek.

Mezuniyet için gerekli şartlar neler?